В КГГА рассказали, откроют ли ТРЦ в ближайшее время
Открывать торгово-развлекательные центры в Киеве пока не планируют, потому что там сложно обеспечить санитарно-эпидемиологическую безопасность.
Об этом в эфире ТК "Украина 24" заявил заместитель председателя КГГА Анатолий Мондриевский.
По его словам, ТРЦ откроют, но со временем.
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"Они пока не открываются, мы следим за уровнем заболеваемости... и динамика нам пока говорит о том, что открытие ТРЦ, где пока что невозможно обеспечить пребывание за нормами необходимого количества людей, может быть дополнительной опасностью", - заявил он.
Накануне сообщалось, что с сегодняшнего дня, 15 мая в Киеве 33 агропродовольственных рынка выполнили противоэпидемические требования и могут восстановить свою работу.