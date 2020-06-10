В Киеве заявляют, что город может вернуться к строгому каратину

Столица пока не готова к переходу к следующим этапам послабления ограничений.

Столица пока не может перейти к следующим этапам ослабления ограничений.

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Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко. "Показатель количества больных на 100 тыс. жителей за последних 5 дней составляет более 15 человек. По этому критерию Киев, к сожалению, не может переходить к следующим этапам ослабления ограничений", - отметил столичный мэр.

"Поэтому, говорить об открытии ресторанов, бассейнов, детских лагерей и так далее – пока рано", - подчеркнул Кличко.

По словам городского председателя, если этот критерий превысит 24 больных на 100 тыс. населения, город будет вынужден вернуться к ограничениям.

"Мы делаем все, заботясь о здоровье и безопасности киевлян. Но, к сожалению, немало людей ведут себя так, будто угрозы не существует и вирус куда-то делся. Это не так!", - заявил Кличко.

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