Карантин в Киеве могут продолжать до 2022 года – СМИ

В течение этого времени украинцы будут переносить инфекцию, как обычную простуду.

Адаптивный карантин в столице могут продолжать еще полтора года – до появления коллективного иммунитета против коронавируса.

Об этом в комментарии РБК-Украина сообщил председатель Госпотребслужбы в Киеве.

«Могут (продолжать), и это не только в Киеве, но и в мире. Эпидемически подтверждены данные, что каждый сформировавшийся в мире возбудитель циркулирует до своего нивелирования, то есть к уничтожению – 1,5 года. Ограничительные меры защиты могут продолжаться весь этот период», – сказал он.

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Для того чтобы завершилась пандемия, надо, чтобы коронавирусом переболели 80% населения. Он также отметил, что в ближайшее время вакцины не предвидится.

«С эпидемической точки зрения, это заболевание будет длиться еще три сезона, как продолжался и пандемический грипп – фактически к формированию коллективного иммунитета на уровне 50-70%. Три сезона – это полтора года», – отметил Рубан.

Специалист считает, что в течение этого времени украинцы будут переносить инфекцию, как обычную простуду.

17 июня Кабинет министров продлил действие адаптивного карантина в Украине до 31 июля из-за увеличения новых случаев инфицирования COVID-19.

Шмыгаль тогда уточнил, что под запретом останется пребывание в общественных зданиях, сооружениях и транспорте без надетых средств индивидуальной защиты. Что касается транспорта, то там, как и раньше, будут запрещены перевозки пассажиров в количестве больше, чем предусмотрено мест для сидения.

Сегодня стало известно, что правительство намерено в очередной раз продлить карантин – еще на месяц.

Как сообщал УНИАН, по состоянию на 14 июля в Украине с начала пандемии лабораторно подтверждено 54 тыс. 771 случай COVID-19, за прошедшие сутки - 638 новых.

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