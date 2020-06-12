Возвращение жесткого карантина в Киеве: что могут снова запретить и при каких условиях
В Киеве в связи с ростом количества заболевших COVID-19 планируют ужесточить карантинные ограничения. Так, за минувшие сутки коронавирус подтвердили у 95 человек, один больной умер. Днем ранее заболевание диагностировали у 91 человека, четверо киевлян умерли.
По словам министра здравоохранения Максима Степанова, в Киеве превышает допустимые нормы инцидентность – то есть количество заболевших за последние 7 дней.
В каком случае вернут жесткие ограничения
Киев снова вернет часть карантинных ограничений, если показатель заболеваемости составит в городе 24 больных на 100 тысяч человек. В настоящее время, как отметил городской глава столицы Виталий Кличко, данный показатель составляет 16 человек на 100 тысяч населения.
Что планируют снова запретить в Киеве
Возобновление ограничений в столице в случае ухудшения эпидемической ситуации будет касаться, прежде всего, мест большого скопления людей. То есть в Киеве могут снова запретить работу таких заведений:
- крупных магазинов;
- торговых центров;
- рынков;
- детских садов;
- других учреждений, где существует большая вероятность заражения.
Следует отметить, что глава Минздрава Максим Степанов отметил, что Киев пока не готов переходить на следующий этап смягчения карантина. Речь идет, в частности, об открытии помещений общепита для клиентов.
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