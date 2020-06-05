Главный санитарный врач уточнил, почему в Киеве и Львове не ослабляют карантин

В столице решили пока не открывать бассейны и кафе, а Львов продлил ограничения до 12 июня.

В Киеве и Львове в настоящее время эпидемиологическая ситуация не позволяет перейти к следующему этапу ослабления карантина.

Об этом сообщил замминистра здравоохранения, главный санитарный врач Виктор Ляшко в эфире канала "112 Украина".

По словам Ляшко, в этих городах превышены показатели инцидентности, тестирования и загруженности коек в больницах.

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"Киев и Львов не подпадают под эти критерии и по состоянию на 5 июня... По этим показателям заболеваемости... Киев не имеет права вводить смягчение, потому что количество случаев коронавирусной болезни за последние 7 дней превышает 12 на 100 тыс. населения", - отметил Ляшко.

Также замминистра здравоохранения напомнил, что с 10 июня в Украине разрешат проведение культурных мероприятий в рамках адаптивного карантина.

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"Проведение культурных мероприятий в рамках адаптивного карантина разрешено с 10 июня при соблюдении противоэпидемических условий и допуска посетителей - один (человек, - ред.) на 5 кв. м из расчета, чтобы они садились в шахматном порядке. Но только в тех областях, которые достигнут трех критериев - инцидентность, тестирование и заполненность коек", - отметил он.

Как сообщал УНИАН, в Киеве пока не будут открываться заведения питания и бассейны. Во Львове и области карантин продлили до 12 июня без ослабления ограничений.

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