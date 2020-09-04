Кроме того, еще в 11 школах на дистанционное обучение отправили в общем 20 классов. Там обнаружили инфицированных учеников.

В Киеве две школы переведены на дистанционное обучение из-за заболевания учителей COVID-19.

Об этом заявил мэр столицы Виталий Кличко во время онлайн пресс-конференции, сообщает пресс-служба КГГА.

По его словам, еще в 11 школах на дистанционное обучение отправили всего 20 классов.

«Также временно закрыли на карантин 4 детских сада. По одному в Деснянском, Печерском, Оболонском и в Днепровском районах», - сказал мэр.

Он заверил, что город делает все, чтобы не допустить вспышек болезни в учебных заведениях. Так, все муниципальные учреждения образования получили необходимые дезинфицирующие средства и средства индивидуальной защиты.

«Все школы работают по четким регламентом. И имеют также инструкции на случай выявления больного коронавирус », - отметил Кличко.

Он напомнил, что ученикам и педагогам каждое утро, перед занятиями, измеряют температуру. А классы в перерывах проветривают.

«Все школы работают по четкому регламенту. И имеют также инструкции на случай выявления больного коронавирусом», - отметил Кличко.

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Автор: Тамара Отовская