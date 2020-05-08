Карантин в Киеве: что изменится с 12 мая

С 12 мая Киев начинает внедрять первый этап послаблений противоэпидемических ограничений, однако ряд запретов и противоэпидемических ограничений продолжает действовать.

В Киевской городской государственной администрации рассказали, что остается закрытым после 12 мая.

Как сообщает пресс-служба КГГА, с 12 мая Киев начинает внедрять первый этап послаблений противоэпидемических ограничений, однако ряд запретов и противоэпидемических ограничений продолжают действовать.

Так, закрытыми остаются:

школы, детские сады, учреждения профессионального (профессионально-технического) образования, высшие учебные заведения;

театры, кинотеатры, музеи (кроме музеев под открытым небом), читальные залы библиотек и тому подобное.

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развлекательные центры и развлекательные зоны;

развлекательные заведения (дискотеки, ночные клубы, компьютерные клубы, квест-комнаты, и тому подобное);

спортивные комплексы, бассейны, фитнес-центры;

учреждения бытового обслуживания населения (бани, СПА-салоны, кабинеты массажа, тату салоны и т. п);

рынки (кроме агропродовольственных), сельскохозяйственные ярмарки;

торгово-развлекательные центры и непродовольственные магазины, площадью свыше 300 кв. м.

Музеи, как и другие учреждения культуры, могут возобновлять работу с ограничениями, но без посетителей. Вместе с тем, в этих заведениях должны временно отстранить от работы лиц, подлежащих самоизоляции (в частности, в возрасте старше 60 лет).

Принимать посетителей смогут музеи под открытым небом и историко-культурные заповедники, однако после принятия решения органом управления и следуя противоэпидемическим ограничениям;

Заведения общественного питания, быстрого питания, рестораны, кафе, бары, в том числе, и на автозаправочных станциях остаются закрытыми для посещения.

Впрочем, разрешено работать летним площадкам кафе и ресторанов при условии соблюдения противоэпидемических требований. Также разрешено приготовление пищи и/или чайных, кофейных напитков и их продажа в стационарных и передвижных МАФах закрытого типа с применением курьерской доставки и реализации «на вынос».

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Остается под запретом реализация в торговых заведениях, МАФах алкогольных, в том числе слабоалкогольных, напитков на разлив.

В КГГА напомнили, что продолжает действовать запрет на посещение прибрежных зон, проведение массовых богослужений, экскурсионных мероприятий. Оставляют закрытыми детские и спортивные площадки.

Кроме того, максимально ограниченным остается: работа отелей, хостелов, комнат отдыха; проведение капитальных ремонтов в объектах жилого фонда (в т.ч. нежилых помещений в жилых домах); проведение плановых мероприятий по госпитализации и плановых операций в учреждениях здравоохранения.

Отмечается, что общественный транспорт на первом этапе продолжит работать в ограниченном режиме по спецбилетам.

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Также продолжит действовать запрет на регулярные и нерегулярные перевозки пассажиров автотранспортом в пригородном, междугородном, внутриобластном и межобластном сообщении.

Ранее мэр Киева Виталий Кличко рассказал, когда могут заработать столичные ТРЦ.

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