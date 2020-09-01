Харьков находится в "оранжевой" карантинной зоне.

В Харькове сегодня в некоторых школах устроили линейки с большим скоплением людей, посвященные Дню знаний.

Об этом пишет издание Vgorode Харьков. Город, согласно карантинному делению, находится в "оранжевой" карантинной зоне, которая предусматривает запрет на проведение массовых предприятий.

В сети уже появилось видео из 118-й школы, которая находится в Индустриальном районе Харькова. На нем видно, что многие школьники и их родители пришли без масок, также не соблюдается социальная дистанция.

Ранее в городском департаменте образования сообщили, что решение о проведении торжественных мероприятий каждое учреждение города могло принимать самостоятельно.

"Мы смотрим рекомендации государственного санитарного врача. Каждая школа выбирает, исходя из собственных потребностей и возможностей, как она будет встречать новый учебный год", - пояснила директор департамента Ольга Демченко.

Новый учебный год в Украине: что известно

25 августа Министерство здравоохранения обновило противоэпидемические правила для школ во время пандемии COVID-19. В них говорится, что учащимся 1-4 классов передвижение в школах будет разрешено без использования масок или респираторов.

Министр здравоохранения Максим Степанов рассказал, сколько защитных масок в день должны иметь ученики в школах.

В Минздраве назвали условие, при котором весь класс в школе могут отправить на самоизоляцию.

Позже был обнародован алгоритм, по которому нужно действовать в случае выявления коронавирусной болезни COVID - 19 у школьника или работника учебного заведения.

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Автор: Юрий Годован