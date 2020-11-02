На сегодня наибольшее количество подтвержденных случаев COVID-19 за последние сутки в Украине зарегистрировано в Харьковской области - +817 человек.

Полиция Харьковщины намерена разъяснить должностным лицам Харьковского горсовета требования государственной и региональной комиссий по чрезвычайным ситуациям относительно работы учебных заведений в красных зонах карантина.

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Об этом Суспільному сказал начальник полиции Валерий Сокуренко.

Он планирует встретиться с представителями городских властей 2 ноября.

"Я встречусь с исполняющим обязанности городского головы, будут главы администраций районных в городе Харькове. Я к ним обращусь, мы же и разъяснительную работу проводим. Не сразу же в ЕРДР вносить. Красный уровень опасности. Я им докажу эти требования, которые изложены и региональной комиссией по ТЭБ, и ЧС, и областной. Я это до них доведу, может, они не знают", — сказал Сокуренко.

Он говорит, что будет пытаться донести "обеспокоенность не только полиции Харьковщины, но и руководства Нацполиции".

В решении региональной комиссии по ТЭБ и ЧС Харьковской области от 30 октября установлен запрет на посещение учебных заведений, кроме учащихся начальных классов (1-4 класс) со 2 ноября. Отмечается, что учреждения среднего образования (кроме 1-4 классов) должны быть переведены на дистанционное обучение.

Несмотря на это с 2 ноября в городе Харькове возобновили обучение в школах: работают не только начальные классы, но и средние и старшие. На каком основании - не известно. Новых решений городской комиссии относительно ограничений с 2 ноября на сайте горсовета нет.

Карантин в Харькове: что известно

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Автор: УНИАН