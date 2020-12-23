С 19 декабря в Украине действует обновленный карантин, который продлится включительно до 28 февраля 2021 года.

В отличие от других новогодних локации, передача инфекции на открытом пространстве очень низкая. Поэтому временное ограничение доступа к праздничному дереву не под угрозой.

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Об этом в комментарии Украина 24 сообщил начальник ГУ Госпотребслужбы Киева Олег Рубан.

По его словам, патрульные будут сосредотачиваться на работе новогодних ярмарок: соблюдают ли карантин продавцы и организаторы массовых мероприятий.

На ярмарках, в частности, должны быть нанесены разметки с соблюдением социальной дистанции.

"А на открытом пространстве, прогулки в парке и возле елки, в местах празднования – никакой приостановки не будет. Лишь в местах с массовым скоплением людей: возле ларьков и мест развлечений", – ответил Рубан.

Карантин в Украине: ужесточение ограничений с 19 декабря

С 19 декабря в Украине действует обновленный карантин, который продлится включительно до 28 февраля 2021 года.

В рамках этого карантина учреждениям культуры, туризма и креативным индустриям придется работать в режиме двух зон: сначала "оранжевой", далее "красной" и потом снова "оранжевой".

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Автор: УНИАН