Шмыгаль рассказал, возможно ли ужесточение карантина

Сейчас в Украине введен адаптивный карантин до 22 июня.

Премьер-министр Украины Денис Шмигаль рассказал, возможно ли усиление карантинных ограничений, если ситуация относительно распространения коронавирусной болезни будет ухудшаться.

Читайте такжеКоронавирус в Украине и мире: самое важное за 11 июня

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил во время пресс-конференции.

"Мы не предполагаем в ближайшее время менять систему управления карантином в нашей стране. Относительно ужесточения мер - если в критическом количестве областей произойдет ситуация, которая приведет к росту, то есть в 10 раз и более... это будет поводом для принятия решения об усилении карантинных мер в государстве", - сказал он.

Как сообщал УНИАН, 20 мая Кабинет министров принял решение о введении в Украине адаптивного карантина с 22 мая по 22 июня учитывая эпидситуацию в регионах.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram