Тотальный карантин в Украине может вызвать катастрофические последствия – Шмыгаль

По состоянию на утро 23 июня в Украине зафиксировано 38 тысяч 74 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19.

Сегодня тотальный карантин в Украине может вызвать более катастрофические последствия, чем просто коронавирус.

Читайте такжеАдаптивный карантин: в Минобразования рассказали, на когда планируют начало нового учебного годаТакое мнение в интервью телеканалу «Первый Западный» высказал премьер-министр Денис Шмыгаль, отмечается на его странице в Facebook.

«Говорили о продолжении адаптивного карантина, снижение кредитных ставок для бизнеса и о местных выборах», – отметил он в подписи к записи.

«В Украине в течение прошлой недели выросло число заболевших на коронавирус. Но тотальный карантин сегодня может вызвать более катастрофические последствия, чем просто коронавирус. Поэтому Украина перешла на адаптивный карантин и теперь будет использовать эту модель», – считает премьер.

Как сообщал УНИАН, в Украине за сутки резко возросло количество инфицированных коронавирусом, умерли 23 человека.

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