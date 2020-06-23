Тотальный карантин в Украине может вызвать катастрофические последствия – Шмыгаль
Сегодня тотальный карантин в Украине может вызвать более катастрофические последствия, чем просто коронавирус.
Читайте такжеАдаптивный карантин: в Минобразования рассказали, на когда планируют начало нового учебного годаТакое мнение в интервью телеканалу «Первый Западный» высказал премьер-министр Денис Шмыгаль, отмечается на его странице в Facebook.
«Говорили о продолжении адаптивного карантина, снижение кредитных ставок для бизнеса и о местных выборах», – отметил он в подписи к записи.
«В Украине в течение прошлой недели выросло число заболевших на коронавирус. Но тотальный карантин сегодня может вызвать более катастрофические последствия, чем просто коронавирус. Поэтому Украина перешла на адаптивный карантин и теперь будет использовать эту модель», – считает премьер.
Как сообщал УНИАН, в Украине за сутки резко возросло количество инфицированных коронавирусом, умерли 23 человека.
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram