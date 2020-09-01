Пока власти будут пользоваться инструментами адаптивного карантина.

Премьер-министр Денис Шмыгаль рассказал, будет ли возвращаться страна к карантинным ограничениям периода марта-апреля: когда останавливали общественный транспорт и закрывали рынки.

Вероятность возвращения Украины к режиму "закрытого" карантина по всей стране он высказал в интервью изданию The Page.

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«Мы не планируем повторять локдаун страны. Мы не видим экономическую возможность остановить страну на две или три недели», – отметил премьер.

Глава правительства добавил, что пока власти будут пользоваться инструментами адаптивного карантина.

"Красные" зоны, где локально закрываем передвижения людей и просим всех оставаться дома для того, чтобы разорвать цепи в тех локальных местах вспышки», – напомнил Шмигаль.

Карантин в Украине: что известно

Карантин в Украине был введен в конце марта, чтобы предотвратить распространение коронавируса. Правительство решило полностью остановить общественный транспорт и перекрыть межобластное сообщение. Ослаблять ограничения начали с начала лета.

В августе карантин изменили на адаптивный. Тогда регионы страны поделили на «красную», «зеленую», «оранжевую» зоны с оглядкой на загруженность коек, среднее количество тестирований населения, коэффициент выявления случаев инфицирования и показатель динамики роста случаев инфицирования. Таким образом, в каждой из эпидемиологических зон установили различные карантинные ограничения. Самые мягкие - в "зеленой" зоне, наиболее жесткие ожидают регионы "красной" зоны.

В конце августа Конституционный суд признал неконституционными некоторые ограничения карантина. В частности, ограничения прав и свободы граждан на период действия карантина противоречат Конституции Украины. Также судьи согласились, что остановка общественного транспорта и запрет работы общественных заведений являются нарушениями Конституции.

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Автор: Яна Ставская