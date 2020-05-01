Марина Ребрик: Мы входили в карантин, проходя через стадии принятия неизбежного. Выходить будем так же – принимать, что жизнь опять изменилась

Есть мнение, что в большинстве своем украинцы психологически лучше переживут карантин, чем европейцы, поскольку мы привыкли жить в стрессе и ситуации, требующей уметь адаптироваться. Что вы об этом думаете?

В принципе, здравое зерно в этом рассуждении есть. Конечно, мы привыкли жить в состоянии неопределенности и даже войны, тот же ПТСР (посттравматическое стрессовое расстройство, - УНИАН) присутствует у многих. Однако, нужно помнить, что все эти вещи [пандемия, карантин] отсрочено или сразу, но все равно бьют по психике. Поэтому, даже имея некую психологическую подготовку, важно о себе заботиться. Например, сразу после карантина не бросаться с головой в дела, а дать себе время делать это плавно.

Для кого выход из карантина станет бОльшим стрессом – для тех, кто уже привык быть дома на самоизоляции, или тех, кто уверен, что все быстро вернется на круги своя?

Выход из карантина будет стрессом для обеих групп. Первым придется вновь адаптироваться, а это не происходит в один момент. Адаптация всегда отнимает время. Мы входили в карантин какое-то время, проходя через стадии принятия неизбежного. Так человек справляется с горем и утратой, и похожим образом адаптируется к изменяющейся ситуации и сильным переменам в жизни. Выходить из сложившейся ситуации будем также – принимать неизбежное, что жизнь опять изменилась. Люди из второй группы, скорее, будут проходить через свои неоправданные ожидания от выхода из карантина. Потому что, правда, многое могло поменяться.

Можно ли психологически подготовить себя к выходу из карантина? Возможно, развивать гибкость мышления.

Да, гибкость мышления необходима. Потому что важно не застревать в ограничивающих вас убеждениях, в прошлом или будущем.

Во-первых, можно опираться на собственный опыт травматических и кризисных ситуаций. Например, вы справились с утратой близкого человека, потерей чего-то или с каким-то кризисом. Вспомните, что вы это прошли, и можете себе доверять, опираться на свой опыт. Любая травматическая ситуация – это не только стресс. Если мы проживем и проработаем ее внутри себя (самостоятельно или с помощью специалиста), то добудем из нее свой ресурс. И впоследствии станем более устойчивыми. Возвращаясь к вашему первому вопросу, отмечу, что хорошо переживут нынешнюю ситуацию именно те, у кого травматический опыт уже проработан и перешел в фазу так называемого посттравматического роста. То есть, когда человек уже пережил травму, помнит, что было сложно, но он справился.

Во-вторых, старайтесь искать баланс между самоподдержкой и поддержкой близких людей, к которым обращаетесь за помощью. Да, мы не можем все время быть одни, но и не можем всегда опираться только на других. Баланс важен.

Также помогает применение техник «здесь и сейчас». То есть, подключайте краткосрочное планирование, например, на день. Чтобы ваша цель была маячком, а не превращалась в идею-фикс. Помните, что при желании, всегда можете ее поменять или адаптировать.

Как быть со страхом вновь быть среди людей, когда карантин закончится?

Если страх приобрел патологическую форму, и человек вообще не может выйти из дому, рекомендую все-таки обращаться к психологу, психиатру. Проверить, нет ли сопутствующих заболеваний из области психиатрии.

Если же речь идет просто о смешанности эмоций, то нужно будет небольшое сверхусилие. Но важно действовать потихоньку. Ведь и сейчас, так или иначе, люди на самоизоляции выходят в магазин, аптеку, могут иногда прогуляться. В это время важно продолжать соблюдать все меры безопасности, но также обращать внимание на себя и людей. Замечайте, что никто на вас не бросается, люди – окей. И я сам здоров, значит, тоже окей.

То есть, сохранять чувство безопасности на индивидуальном уровне?

Именно так. Просто потихонечку адаптировать себя к возвращению. Впереди есть еще одиннадцать дней для этого. Плюс, карантин не будет снят в один момент, это будет происходить поэтапно. Кстати, это достаточно здравый подход, полезный для нашей психики. Ведь это возможность выйти из него медленнее и более плавно, чем входили. Проще будет адаптироваться.

Может ли карантинный страх быть для нас чем-то полезен? Например, боязнь заразиться стать мотивацией ответственно относиться к гигиене.

Если это не переходит в невротическую стадию, то, конечно, может быть полезен. Ведь, даже если не говорить о коронавирусе, то не соблюдение правил гигиены может привезти к другим заболеваниям. А страх заразиться способен обучить дисциплинированности в этом плане.

Также можно вынести для себя понимание, что возможные трудности, сложности адаптации, снижение когнитивных функций, памяти на карантине - абсолютно нормальны. Это последствия стресса, которые пройдут со временем. Опять-таки, напомню о краткосрочном планировании, которое дает чувство безопасности и контроля за ситуацией. На карантине многие обратили на это внимание, стали писать планы на день.

Медики прогнозируют вторую и третью волну эпидемии коронавируса. Как сохранять душевное равновесие в такой ситуации?

Во-первых, возьмите на вооружение техники, которые возвращают вас в настоящий момент (дыхательные техники, физические упражнения). Во-вторых, при нестабильности внешнего мира мы можем опираться на локальный мир семьи или свой внутренний мир. Важно иметь маленькие семейные или личные ритуалы, от которых вам хорошо. Если вы любите вечером собраться за столом семьей и общаться друг с другом, пусть так будет и дальше. Если вам хорошо от ежедневных прогулок с собакой или чашки мятно-ромашкового чая вечером, пусть это остается в вашей жизни.

Фокусируйтесь на маленьких, довольно простых вещах, которые возвращают вас в момент «здесь и сейчас». Планировать что-то большое и глобальное в такое время практически невозможно. С одной стороны, сейчас прекрасный момент задуматься об экзистенциальных вопросах, что все мы смертны и жизнь конечна. Но, с другой стороны, это возможность побыть в настоящем моменте и прочувствовать свою жизнь.

Ирина Шевченко