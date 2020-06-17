Карантин в Украине продлят до 31 июля

Это решение будет принято из-за увеличения количества больных COVID-19.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что правительство сегодня продолжит действие адаптивного карантина до 31 июля.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил на заседании Кабинета министров.

«Учитывая рост количества коронабольных, мы продолжим действие адаптивного карантина до 31 июля этого года», - заявил Шмыгаль.

Читайте такжеШмыгаль: тетрады для основной сессии ВНО уже завезены на пункты сдачи, никто не собирается ее отменять

Он отметил, что ослабление карантинных мероприятий многие восприняли как отмену карантина и «мы сегодня имеем первые, к сожалению, печальные результаты».

«Коронавирус никуда не исчез, угроза от него и для нашей медицинской системы, и для нас никуда не исчезла»,- подчеркнул Шмыгаль.

Как сообщал УНИАН, в Украине могут усилить ответственность за несоблюдение масочного режима.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram