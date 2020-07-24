Кабмин обнародовал постановление о продлении карантина до конца лета: какие изменения предусмотрены

На этой неделе Кабмин продлил адаптивный карантин в Украине до 31 августа.

Кабинет министров Украины обнародовал постановление о продлении карантина до 31 августа, решение о котором он принял 22 июля.

Документ опубликован на сайте правительства вечером в пятницу.

В нем, в частности, говорится о том, что в зависимости от эпидемической ситуации в регионе или отдельных административно-территориальных единицах региона устанавливается "зеленый", "желтый", "оранжевый" или "красный" уровень эпидемической опасности распространения коронавирус.

Уровень эпидемической опасности будет устанавливаться по результатам оценки эпидемических показателей и определяться решением Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

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"Желтый", "оранжевый" или "красный" уровень эпидемической опасности устанавливается на территории региона, в котором присутствует значительное распространение COVID-19", - пояснили в правительстве.

На территории Украины на период действия карантина запрещается:

пребывание в общественных зданиях и сооружениях, общественном транспорте без надетых средств индивидуальной защиты, в частности респираторов или защитных масок, закрывающих нос и рот, в том числе изготовленных самостоятельно;

пребывание на улицах без документов, удостоверяющих личность, подтверждающих гражданство или ее специальный статус, без удостоверения о взятии на учет бездомного лица;

самовольно покидать места самоизоляции, обсервации;

пересечение государственной границы иностранцами и лицами без гражданства (кроме иностранцев, лиц без гражданства, которые постоянно проживают на территории Украины, и лиц, которые признаны беженцами или лиц, которые нуждаются в дополнительной защите, работников дипломатических представительств и консульских учреждений иностранных государств, представительств официальных международных миссий, организаций, аккредитованных в Украине, и членов их семей, военнослужащих (подразделений) вооруженных сил государств — членов НАТО и государств — участниц программы НАТО "Партнерство ради мира".

Как сообщал УНИАН, ранее стало известно, какие ограничения будут действовать в Украине в августе в рамках адаптивного карантина.

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