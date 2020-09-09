Президент подчеркнул, что людям не нравятся какие-либо ограничения, но они должны быть логичными и справедливыми.

Президент Украины Владимир Зеленский объяснил отказ некоторых представителей местной власти усиливать карантин в регионах приближением местных выборов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства сообщил во время брифинга в рамках рабочей поездки в Хмельницкую область.

«По поводу бунтов некоторых руководителей местной власти. Я в целом не понимаю, кто с кем воюет? Я совсем ни с кем не воюю. Это смешно звучит, но все эти бунтари... я понимаю, что перед местными выборами они хотят нравиться людям и все открывать, предоставлять возможность ходить без масок, закрывать глаза...» - заявил он.

Зеленский отметил, что из-за легкомысленного отношения к пандемии может не хватить коек в больницах: «Никто ни с кем не воюет, у нас просто не будет столько коек (для больных коронавирусом - УНИАН).

«Например, Ивано-Франковская область, к которой я очень хорошо отношусь - если там такое количество заболевших, я не понимаю, почему эта область должна быть похожа на страну Италию, там просто нет коек. Это просто нечестная позиция», - добавил он.

Президент констатировал, что людям не нравятся какие-либо ограничения, но они должны быть логичными и справедливыми.

«Это об общении местных властей и Минздрава, а не об общении местной власти с президентом», - отметил глава государства.

По словам Зеленского, представители местной власти должны совместно работать с центральной властью.

Он предложил в регионах, где отказались усиливать карантин согласно эпидемической ситуации, заставить их руководителей ходить по домам родственников жертв коронавирусной болезни и «смотреть им в глаза».

«Берем даты - когда начали работать, начали работать все инфекционные больницы, лаборатории, и смотрим, сколько людей в тех или иных областях, где так называемые бунтари - сколько было смертей. И потом после нашего обращения и нашей работы и их бунтарства - сколько после этого умерло людей в их городах и регионах, и потом эти фамилии предоставляем бунтарям, пусть они ходят к родителям и детям этих людей - пусть ходят и смотрят им в глаза», - добавил Зеленский.

Карантин на Ивано-Франковщине: что известно

27 августа на внеочередном заседании Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций Ивано-Франковск, Калуш и Коломыя, а также Городенковский, Косовский и Тисменицкий районы Ивано-Франковской области отнесли к «красной» зоны эпидопасности из-за коронавируса. Новое карантинное зонирование вступило в силу с 31 августа.

В связи с этим в Ивано-Франковске школам продлили каникулы до 11 сентября.

7 сентября мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив заявил о намерении открыть с 14 сентября школы и детсады в случае продления действия «красной» зоны эпидемиологической опасности в городе.

Адаптивный карантин в Украине

С 1 августа адаптивный карантин в Украине предусматривает разделение всех регионов на четыре зоны – "зеленую", "желтую", "оранжевую" и "красную", в зависимости от эпидемиологической ситуации в каждом отдельно взятом.

В каждой из эпидемиологических зон установили различные карантинные ограничения. Самые мягкие – в "зеленой" зоне, наиболее жесткие запреты ожидают регионы "красной" зоны (запрет на работу общественного транспорта, ТРЦ, кафе и ресторанов (кроме доставки), посещение детских садиков, школ и пр.).

С 7 сентября в "красную зону" попали уже три областных центра: Ивано-Франковск, Тернополь и Черновцы.

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Автор: Константин Гончаров