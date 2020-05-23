цей матеріал доступний українською

Сегодня в Киеве возобновит работу в обычном режиме весь общественный наземный транспорт

10:42, 23 мая 2020
Общество
410 0
Карантин - запуск наземного транспорта в Киеве: дата / Фото УНИАН

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил исполняющий обязанности первого заместителя председателя КГГА Валентин Мондрыевский во время брифинга по результатам заседания постоянной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций относительно внедрения второго этапа послаблений противоэпидемических ограничений.

Читайте такжеНАБУ и САП проводят обыски у чиновников "Укрзализныци": названа причина

"Мы на сегодня в Киеве имеем такие показатели. Общее количество новых случаев COVID-19 за последние семь дней на 100 тыс. населения составляет в Киеве менее чем 12 человек, а именно 11,7%.

Второй показатель, который дает возможность переходить к ослаблению карантинных мероприятий, - это загруженность коек в учреждениях здравоохранения. По состоянию на сегодня определенных для госпитализации пациентов с подтвержденным случаем COVID-19 составляет менее чем 50%, а именно - 35%.

Следующий показатель - среднее количество тестирований методом ПЦР... У нас в Киеве этот показатель составляет 37,7. Учитывая все эти показатели, принято решение о переходе к следующему ослаблению карантинных мероприятий в Киеве", - сказал он.

Так, по словам Мондриевского, от сегодня с 12:00 в столице начнут работать торговые заведения площадью до 1 тыс. кв. м, в том числе и те, которые находятся в зданиях и имеют отдельные входы.

"С 12.00 восстановит в обычном режиме работу весь общественный наземный транспорт", - подчеркнул он.

Как сообщал УНИАН, С 22 мая Украина перешла к адаптивной модели карантина. Одновременно правительство ослабило общенациональные ограничительные меры, но они будут действовать только в тех регионах, где позволяет эпидемическая ситуация.

Ослабление противоэпидемических мероприятий применяется и прекращается на территории региона на основании решения региональной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, которое принимается с учетом оценки эпидситуации в регионе признаков для ослабления противоэпидемических мероприятий, определенных постановлением правительства. Решение о послаблениях противоэпидемических мероприятий пересматривается не реже одного раза в семь дней с учетом результатов оценки текущей эпидемической ситуации в регионе.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter