Сегодня в Киеве возобновит работу в обычном режиме весь общественный наземный транспорт

С 22 мая Украина перешла к адаптивной модели карантина.

Сегодня с 12:00 в Киеве возобновит работу в обычном режиме весь общественный наземный транспорт.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил исполняющий обязанности первого заместителя председателя КГГА Валентин Мондрыевский во время брифинга по результатам заседания постоянной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций относительно внедрения второго этапа послаблений противоэпидемических ограничений.

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"Мы на сегодня в Киеве имеем такие показатели. Общее количество новых случаев COVID-19 за последние семь дней на 100 тыс. населения составляет в Киеве менее чем 12 человек, а именно 11,7%.

Второй показатель, который дает возможность переходить к ослаблению карантинных мероприятий, - это загруженность коек в учреждениях здравоохранения. По состоянию на сегодня определенных для госпитализации пациентов с подтвержденным случаем COVID-19 составляет менее чем 50%, а именно - 35%.

Следующий показатель - среднее количество тестирований методом ПЦР... У нас в Киеве этот показатель составляет 37,7. Учитывая все эти показатели, принято решение о переходе к следующему ослаблению карантинных мероприятий в Киеве", - сказал он.

Так, по словам Мондриевского, от сегодня с 12:00 в столице начнут работать торговые заведения площадью до 1 тыс. кв. м, в том числе и те, которые находятся в зданиях и имеют отдельные входы.

"С 12.00 восстановит в обычном режиме работу весь общественный наземный транспорт", - подчеркнул он.

Как сообщал УНИАН, С 22 мая Украина перешла к адаптивной модели карантина. Одновременно правительство ослабило общенациональные ограничительные меры, но они будут действовать только в тех регионах, где позволяет эпидемическая ситуация.

Ослабление противоэпидемических мероприятий применяется и прекращается на территории региона на основании решения региональной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, которое принимается с учетом оценки эпидситуации в регионе признаков для ослабления противоэпидемических мероприятий, определенных постановлением правительства. Решение о послаблениях противоэпидемических мероприятий пересматривается не реже одного раза в семь дней с учетом результатов оценки текущей эпидемической ситуации в регионе.

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