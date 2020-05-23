Метро в Киеве запустят с 25 мая – решение КГГА

Также сегодня в Киеве возобновит работу весь общественный наземный транспорт.

С 25 мая в Киеве будет возобновлена работа метрополитена в обычном режиме.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев во время брифинга по результатам заседания постоянной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций по внедрению второго этапа послаблений противоэпидемических ограничений.

"С 25 мая с соблюдением всех норм и регламентов заработает метрополитен в обычном режиме", - сказал он.

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Как сообщал УНИАН, с 22 мая Украина перешла к адаптивной модели карантина. В то же время правительство ослабило общенациональные ограничительные меры, но они будут действовать только в тех регионах, где позволяет эпидемическая ситуация.

Ослабление противоэпидемических мер применяется и прекращается на территории региона на основании решения региональной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, которое принимается с учетом оценки эпидситуации и наличия в регионе признаков для ослабления противоэпидемических мер, определенных постановлением правительства. Решение об ослаблении противоэпидемических мер пересматривается не реже одного раза в семь дней с учетом результатов оценки текущей эпидемической ситуации в регионе.

Ослабление противоэпидемических мер осуществляется на территории регионов, которые одновременно отвечают следующим признакам: общее количество новых случаев COVID-19 за последние семь дней на 100 тыс. населения составляет менее 12 человек на 100 тыс. населения; загруженность коек в учреждениях здравоохранения, определенных для госпитализации пациентов с подтвержденным случаем COVID-19, составляет менее 50%; среднее количество тестирований методом ПЦР и иммуноферментного анализа составляет более 12 на 100 тыс. населения в течение последних семи дней.

Сегодня, 23 мая, в КГГА заявили, что эпидситуация в столице соответствует введенным правительством критериям для ослабления карантина и сообщили о восстановлении в обычном режиме общественного наземного транспорта.

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