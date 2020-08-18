Стало известно, как будут учиться школьники в "красной" зоне

Главный санврач Украины подчеркивает необходимость соблюдать противоэпидемические правила, что позволит вовремя профилактировать распространение коронавирусной болезни.

Главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко отмечает, что в школах в "красной" зоне эпидемической опасности обучение будет проводиться в онлайн-режиме.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил во время августовской конференции 2020: «Образование в условиях пандемии: как организовать учебный год 2020-2021».

«Я думаю, что если мы все будем вместе соблюдать противоэпидемические правила, указанные в наших рекомендациях, это позволит нам своевременно качественно профилактировать распространение коронавирусной болезни, начать образовательный сезон и закончить его так, как мы это предполагаем - в обычной офлайн форме», - отметил Ляшко.

Однако, по его словам, школы в «красной» зоне будут работать иначе.

«В то же время, мы понимаем, что если будут некоторые школы в «красной» зоне, то будет введено онлайн обучение именно на тот период, пока регион будет находиться в «красной» зоне», - добавил главный санврач Украины.

Карантин в Украине: что известно

С 17 августа в Украине начал действовать новый раздел на карантинные зоны в условиях адаптивного карантина. Соответствующее решение приняла Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

Все регионы разделены на «зеленую», «желтую», «оранжевую» и «красную» зоны по уровню эпидемической опасности распространения COVID-19. В частности, столица страны - Киев - попал в «желтую».

Адаптивный карантин был введен в Украины 1 августа в. Тогда регионы страны поделили на "красную", "зеленый", "оранжевую" зоны учитывая загруженность коек, среднее количество тестирований населения, коэффициент выявления случаев инфицирования и показатель динамики роста случаев инфицирования.

Таким образом, в каждой из эпидемиологических зон установят различные карантинные ограничения. Самые мягкие - в "зеленой" зоне, наиболее жесткие ожидают регионы "красной" зоны.

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Автор: Таня Поляковская