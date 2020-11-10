По словам премьера Шмыгаля, карантин в выходные даст возможность экономике не упасть окончательно.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявляет, что карантин выходного дня - эффективная мера в борьбе с эпидемией коронавируса.

Читайте такжеВ Минздраве рассказали, от чего будет зависеть продолжительность карантина выходного дня в УкраинеОб этом он заявил в эфире канала "Украина 24".

"Идет очень много диалогов и споров о том, как действовать. Стопроцентного рецепта нет ни у кого в мире. Правительства всех стран ищут лучшие решения. Мы находимся в плотной коммуникации со странами Европы. Во многих вещах европейцы берут пример с нас, этим надо гордиться . Нужно посмотреть, какой сценарий развития в Европе и в Украине. У нас очень тяжелая ситуация, много больных. Но если сравнить с Италией, Испанией, Польшей - мы в хорошем смысле от них отстаем. Они спрашивают: что вы делаете? Мы делимся - это адаптивный карантин, меры, которые мы вводим параллельно", - сказал премьер.

По мнению Шмыгаля, карантин в выходные позволит экономике не упасть окончательно.

"Так называемый локдаун выходного дня - возможность, не останавливая экономику в рабочее время, остановить развитие пандемии, зафиксировать ситуацию на том уровне, как сегодня. Локдаун на две недели ничего не даст. Он должен быть минимум три недели - за это время экономика потерпит непоправимые потери", - убежден глава украинского правительства.

Карантин выходного дня: что известно

9 ноября заместитель министра здравоохранения - главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил, что в ближайшее время правительство примет решение о применении жестких карантинных мер в выходные дни.

Так, Минздрав предлагает установить дополнительные карантинные ограничения на территории Украины и запретить проведение всех массовых культурных мероприятий, ограничить деятельность зон питания, детских комнат и развлекательных зон в ТРЦ, спортзалов, фитнес-центров, бассейнов.

Также предполагается рекомендовать субъектам хозяйствования ввести отдельное время для обслуживания лиц старше 60 лет.

Кроме того, Минздрав предлагает в «красных зонах» эпидопасности разрешить работать магазинам, но с 7:00 до 20:00, при этом чтобы количество посетителей было 1 на 20 квадратных метров.

Карантин выходного дня может быть введен в Украине с 14 ноября.

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Автор: Леся Лещенко