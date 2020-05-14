"Люди сами пришли": на Ривненщине суд оштрафовал священника на 17 тысяч за богослужение на кладбище

Священник объяснил, что он людей не собирал, они сами пришли на кладбище.

Острожский районный суд Ривненской области оштрафовал на 17 тыс. грн настоятеля Петро-Павловского храма села Хоров за проведение в конце апреля богослужения на кладбище во время карантина.

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Согласно информации, обнародованной в Едином государственном реестре судебных решений, соответствующее постановление суда было принято 7 мая.

В документе отмечается, что 26 апреля настоятель храма совершал богослужение на кладбище, в котором принимали участие граждане в количестве более 10 человек, в том числе участники певческого хора, которые находились на опасном расстоянии друг от друга.

Во время судебного заседания священник объяснил, что он людей не собирал, они сами пришли на кладбище.

В результате суд оштрафовал настоятеля храма на 17 тыс. грн. В постановлении отмечается, что в случае неуплаты штрафа в течение 15 дней эта сумма удвоится. Также суд взыскал с священника 420 грн судебного сбора.

У мужчины есть 10 дней на апелляцию, которые заканчиваются 17 мая.