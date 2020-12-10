С 8 января ограничения будут ужесточены.

В новогоднюю ночь в ресторанах запрещено проводить праздничные вечеринки, сообщил заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

Об этом он сказал в эфире "Громадського радио".

Он уточнил, что дополнительно к ограничениям "оранжевой" зоны правительство обновило правила работы церквей, театров, кинотеатров, музеев.

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"Также запрещено проведение праздничных мероприятий, банкетов, мастер-классов в заведениях общественного питания", – сказал он, добавляя, что до 8 января музеи, кинотеатры, церкви, театры, концертные залы должны работать с определенными ограничениями.

В частности, рестораны и заведения общественного питания будут работать до 23 часов, однако до 22:00 должен состояться заказ и расчет.

"Кассовые аппараты не должны работать после 22 часов вечера. Также в школах и детских садах разрешено проводить новогодние елки, но только в пределах одной группы или одного класса", - пояснил санврач.

Ляшко подчеркнул, что после 8 января все это запрещается и начнут действовать совсем другие условия. Школы будут работать дистанционно или на каникулах. Студенты также на дистанционном обучении или каникулах. Детские сады продолжают работать. По его словам, все эти меры вводятся, чтобы избежать коллапса системы здравоохранения в связи с пандемией коронавируса.

Локдаун в Украине: что известно

9 декабря Кабинет министров принял решение ужесточить карантинные ограничения в Украине в январе.

Усиленные ограничения будут введены после новогодних и рождественских праздников - с 00:00 8 января до 00:00 25 января. Всего ограничения продлятся 16 дней.

Транспорт во время карантина в январе продолжит свою работу.

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Автор: Юрий Годован