В Киевской области усилили карантин

Ограничения введены до улучшения эпидемиологической ситуации в Киевской области.

Государственная комиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям 26 июня на внеочередном заседании приняла решение об усилении карантинных ограничений в Киевской области.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской областной государственной администрации.

В частности, было решено сократить максимально допустимое количество человек при проведении массовых мероприятий до 10, а также сократить до 22:00 время работы заведений общественного питания и учреждений развлекательной деятельности в Киевской области

Отмечается, что загруженность коек в учреждениях здравоохранения, определенных для госпитализации пациентов с подтвержденным случаем COVID-19 в области сейчас составляет 21,33% (норма - менее 50%). Среднее количество ПЦР-тестирований - 39,68 (норма - более 24% на 100 тыс. населения за последние 7 дней). Коэффициент выявления случаев инфицирования COVID-19 сейчас составляет 6,5% (норма меньше 11%). Динамика роста случаев инфицирования COVID-19 по состоянию на сейчас - 51,28% (норма не более 10%).

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Таким образом, с учетом оценки эпидемической ситуации и наличия в Киевской области признаков для усиления противоэпидемических мероприятий (показатель динамики роста случаев инфицирования COVID-19 составляет последние три дня более 10%), в соответствии с представлением главного санитарного врача области, комиссия решила с пятницы, 26 июня 2020 года, ввести такие ограничения:

проведение массовых мероприятий (культурных, развлекательных, спортивных, социальных, религиозных, рекламных) в помещениях, установить максимально допустимое количество человек - 10, при условии соблюдения эпидемиологических правил;

время работы заведений общественного питания и учреждений развлекательной деятельности сократить до 22.00.

Кроме того, усилен контроль:

за соблюдением противоэпидемических мероприятий при осуществлении регулярных и нерегулярных пассажирских перевозок в городском, пригородном, междугородном внутриобластном сообщении;

за соблюдением противоэпидемических мероприятий на рынках, в заведениях торговли, питания, детских дошкольных учебных заведениях;

установить контроль безусловного выполнения субъектами хозяйствования ограничительных противоэпидемических мероприятий при ухудшении противоэпидемической ситуации в области.

"Ограничения введены до улучшения эпидемиологической ситуации в Киевской области", - подытожили в Киевской ОГА.

Как сообщал УНИАН, по состоянию на утро 26 июня в Украине выявлено 41 117 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 1086 летальных, 18 299 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 1109 новых случаев коронавирус.

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