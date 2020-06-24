В Киевской области могут усилить карантин

По словам главы Киевской ОГА, если динамика роста заболеваемости COVID-19 сохранится, необходимо будет усиливать карантинные мероприятия.

Председатель Киевской областной государственной администрации Василий Володин не исключает усиления карантинных мер в области с целью предотвращения распространения коронавирусной болезни.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил на брифинге.

По его словам, на сегодня в области подтверждено 2332 случая заболевания COVID-19, 1147 человек выздоровели, 47 - умерли.

В стационаре - 263 больных, остальные - на самоизоляции, медицинское наблюдение установлено за 9 тыс. 21 человеком.

Он напомнил, что в субботу, из-за негативной тенденции инцидентности, делал обращение с просьбой соблюдать карантинные меры, чтобы не пришлось снимать послабления.

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"В этот понедельник в стране изменена методика, по которой усиливают или ослабляют карантин. Теперь признаки следующие: загруженность коек в больницах - более 50%, среднее количество ПЦР-тестирования за последние 7 дней - менее 23 на 100 тыс. населения, коэффициент выявления случаев инфицирования - более 11%, показатель динамики роста случаев инфицирования - более 10%. На сегодня в области показатели следующие: загруженность коек - 22,3%, охват тестированием - 41,98%, процент выявления - 5,88%, динамика - 23,23%. Именно последний показатель вызывает беспокойство, и если он не упадет три дня подряд, будем вынуждены принимать непопулярное, но ответственное решение", - сказал Володин.

Как сообщал УНИАН, заместитель министра здравоохранения Украины, главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко допускает усиление карантина в Львовской, Волынской и Закарпатской областях.

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