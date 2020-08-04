Львов отказался усиливать карантин несмотря на "оранжевую" зону опасности

В городе продолжают работать спортивные учреждения, фитнес-центры и хостелы.

Во Львове не будут вводить дополнительные карантинные ограничения, несмотря на объявленную «оранжевую» зону эпидемиологической опасности распространения COVID-19.

Как сообщает пресс-служба Львовского городского совета, такое решение сегодня на заседании приняла комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС.

Читайте такжеГлава Минздрава уточнил, чем грозит регионам из "красной зоны" отказ от усиления карантина

По словам заместителя городского головы Львова Андрея Москаленко, на заседании было адаптировано решение Государственной комиссии относительно отнесения города к «оранжевой» зоны.

«В формате «оранжевой» зоны Львов функционирует уже около последних 5-6 месяцев, поэтому спортивные заведения, фитнес-центры, хостелы продолжают работать с соблюдением всех необходимых карантинных требований. А все остальное, что ранее во Львове не функционировало, и дальше не функционирует: плановая госпитализация, работа детских баз, которые уже не будут запускаться до сентября - то есть это несколько пунктов, которые до сих пор не функционировали», - рассказал он.

Кроме того, комиссией было принято решение усилить обследования рынков, торговых центров, спортивных учреждений, а также предприятий общественного питания на соблюдение масочного режима, дезинфекции, дистанции, метража. Такие проверки будут продолжаться до 8 августа.

Как сообщал УНИАН, с 1 августа в Украине заработали новые правила адаптивного карантина, который был продлен до 31 августа. Все регионы разделены на «зеленую», «желтую», «оранжевую» и «красную» зоны по уровню эпидемической опасности распространения COVID-19.

Согласно решению Государственной комиссии ТЭБ и ЧС от 31 июля, во Львове установлена «оранжевая» зона эпидемиологической опасности.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram