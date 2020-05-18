Зеленский заявил, что местным властям нужно разрешить запускать общественный транспорт, и назвал условие

Ситуация с COVID-19 в восьми регионах не соответствует критериям для запуска транспорта, заявляет Степанов.

Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что местным властям надо разрешить открывать общественный транспорт, где есть возможность соблюдения противоэпидемических правил безопасности.

Как сообщает пресс-служба Офиса президента, об этом он заявил во время традиционной селекторного совещания по вопросам предотвращения распространения коронавирусной инфекции COVID-19.

По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, правительство рассматривает возможность запуска общественного транспорта во время очередного этапа ослабления карантина.

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В свою очередь Зеленский отметил, что местным властям надо разрешать открывать общественный транспорт, где есть возможность обеспечения безопасности. «Если уж решили открывать транспорт, то надо разрешать местным властям открывать его там, где они видят возможность обеспечения безопасности. Люди выходят на работу, и им надо дать возможность добираться. Главное - помнить о безопасности», - заявил президент.

Министр здравоохранения Максим Степанов отметил, что сейчас ситуация в восьми регионах не соответствует критериям, которые позволили бы запускать там транспорт. В частности проводится мало тестирований. Однако ситуацию можно изменить в течение недели, отметил он.

Как сообщал УНИАН, в Украине по состоянию на утро 18 мая зарегистрировано 18 тыс. 616 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 535 летальных, 5 тыс. 276 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 325 новых случаев.