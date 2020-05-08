Кличко рассказал, какие послабления карантина будут в Киеве с 12 мая

В столице планируют открыть небольшие магазины, парикмахерские, парки и скверы, а также увеличить количество пассажирского транспорта.

С 12 мая в столице планируют ввести первый этап послаблений ограничительных мер.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко в ходе онлайн-брифинга.

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"Мы приближаемся к 12 мая - дню, с которого в столице планируем первый этап ослабления ограничений. Напомню, чего именно будут касаться послабления. Мы планируем открыть в Киеве: непродовольственные магазины (общей площадью до 300м2); парикмахерские и салоны красоты (с предварительной записью и не более 1 клиента на каждую услугу одновременно); парки и скверы (группами ограниченным числом лиц); временные сооружения (ларьки) с запретом употребления пищи и напитков на месте; небольшие производства непродовольственных товаров и предприятия бытового обслуживания (ателье, бытовые услуги и др.). Смогут работать адвокатские и нотариальные бюро, аудиторы, а также автокинотеатры, музеи под открытым небом и библиотеки - пока только на выдачу книг, без работы читальных залов", - сообщил Кличко.

Он отметил, что соблюдение правил безопасности сотрудниками и посетителями заведений является обязательным.

"Обязательная термометрия сотрудников и посетителей. Обязательные правила безопасности. Если клиент без маски - он либо не заходит в помещение, либо это - ответственность поставщика услуг, который должен обеспечить клиента маской", - подчеркнул мэр столицы.

Он отметил, что на первом этапе послаблений закрытыми останутся крупные торгово-развлекательные центры, а также - школы, детские сады, детские площадки, прибрежные зоны отдыха.

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Относительно работы общественного транспорта он отметил, что наземный общественный транспорт будет работать на первом этапе послаблений в нынешнем - ограниченном режиме - до 22 мая точно.

"Но мы увеличим количество маршрутов в те районы, которые сегодня мало охвачены. Увеличение маршрутов касаться электротранспорта - троллейбусов и трамваев", - добавил Кличко.

Бизнес, который начнет работу, должен решить вопрос с подвозом своих сотрудников к месту работы.

"Метро, как я неоднократно говорил, откроется по решению правительства, и это будет не сразу", - подчеркнул Кличко.

Как сообщал УНИАН, 4 мая, Кабмин продлил карантин до 22 мая и решил снять ряд запретов, начиная с 11 мая. Так называемый адаптивный карантин в Украине после 11 мая могут вводить в отдельных городах или регионах в случае вспышек коронавирус.