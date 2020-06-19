Киев и 9 областей не готовы к ослаблению карантина – Минздрав

Не готовы к ослаблению карантина город Киев, Киевская, Львовская, Ривненская, Закарпатская, Волынская, Тернопольская, Ивано-Франковская, Винницкая и Житомирская области.

К ослаблению карантина не готовы Киев и 9 областей Украины.

Читайте такжеВ Минобразования разъяснили, как пройдет ВНО в условиях карантинаКак говорится в сообщении Министерства здравоохранения, переход областей к следующему этапу карантина, который предусматривает ослабление карантина, возможен при условии соответствия эпидситуации в области определенным критериям.

В частности, по критерию инцидентности (количество новых случаев COVID-19 за последние 7 дней на 100 тыс. населения должно составлять менее 12) в Украине к смягчению не готовы 9 областей и город Киев. Речь идет о Черновицкой области (количество новых случаев инфицирования коронавирусом составляет 42,17), Львовской - 40,38, Ривненской - 40,08, Закарпатской - 36,21, Волынской - 34,91, Тернопольской - 22,44, Ивано-Франковской - 19,92, Винницкой - 18,07 и Житомирской - 15,57. В городе Киев этот показатель составляет 13,82.

Также количество новых случаев инфицирования коронавирусом на 100 тыс. населения за последние 7 дней приближается к 12 в Харьковской области (11,97).

Еще по одному критерию, когда загруженность коек в учреждениях здравоохранения, определенных для госпитализации пациентов с подтвержденным случаем COVID-19 должна составлять менее 50%, - этому показателю не соответствует Закарпатская область (52,71).

Как сообщал УНИАН, в Украине по состоянию на утро 19 июня зарегистрировано 34 тыс. 984 лабораторно подтвержденных случая COVID-19, из них 985 летальных, 16 тыс. 033 пациента выздоровели. За сутки зафиксирован 921 новый случай.

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