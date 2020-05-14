Зеленский предлагает разрешить работу непродовольственных рынков

По его словам, если работают магазины непродовольственных товаров, то надо открыть и рынки.

В Украине необходимо открывать непродовольственные рынки при условии соблюдения соответствующих противоэпидемических мер безопасности.

Как передает пресс-служба Офиса президента, об этом президент Украины Владимир Зеленский сказал на традиционном совещании с представителями Кабинета министров и главных государственных ведомств, ответственных за меры по предотвращению распространения коронавируса.

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Указывается, что на совещании был затронут вопрос открытия непродовольственных рынков.

«Если работают магазины непродовольственных товаров, то надо открыть и рынки. На таких же условиях, что и продовольственные: со всеми мерами безопасности для людей, чтобы минимизировать риски заражения», - подчеркнул Зеленский.

Как сообщал УНИАН, в Украине по состоянию на утро 14 мая зарегистрировано 16 тыс. 847 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 456 летальных, 4 тыс. 143 пациента выздоровел. За сутки зафиксировано 422 новых случая заболевания.

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