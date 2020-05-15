Открытие метро: харьковский мэр предложил проводить санобработку пассажиров подземки (видео)
Харьковский городской голова Геннадий Кернес продолжает настаивать на возобновлении работы метрополитена, заявив о готовности проводить санитарную обработку пассажиров.
Об этом он сказал в комментарии журналистам, передает "Объектив".
"Ни одна страна в мире не закрыла метро вообще. Это транспорт безопасный, удобный и доступный. Мало того, мы могли бы там поставить определенные заслоны и кабины для санитарного контроля. Для того, чтобы пассажиры могли проходить санобработку, которая не испачкает их одежду", - сказал мэр Харькова.
Как сообщал УНИАН, ранее Кернес заявлял о необходимости возобновления работы метро с 12 мая. По его словам, он хотел обсудить это с премьером Денисом Шмыгалем, однако не смог до него дозвониться.
На днях о возобновлении работы метро с 25 мая Кабмин попросил мэр Киева Виталий Кличко. В Минздраве не против такого варианта, однако противоположное мнение высказал министр инфраструктуры.
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