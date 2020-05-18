Когда в Украине разрешат проводить массовые мероприятия: в Минздраве дали разъяснение
В Украине массовые мероприятия будут возобновляться на последних этапах выхода из карантина и после стабилизации эпидемической ситуации.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко во время онлайн-брифинга.
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Он отметил, что массовые мероприятия будут открываться одними из последних. «Массовые мероприятия - это массовое скопление населения, и есть самый большой риск передачи инфекционной болезни, которая передается капельным путем. Поэтому массовые мероприятия мы будем предлагать открывать на последних этапах выхода из карантина и после стабилизации эпидемической ситуации», - заявил Ляшко.
«Будет ли это сделано отдельно? История покажет», - добавил он.
Как сообщал УНИАН, в Украине по состоянию на утро 18 мая зарегистрировано 18 тыс. 616 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 535 летальных, 5 тыс. 276 пациентов выздоровел. За сутки зафиксировано 325 новых случаев.
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