Когда в Украине разрешат проводить массовые мероприятия: в Минздраве дали разъяснение

По словам Ляшко, наибольший риск передачи COVID-19 существует во время массовых мероприятий.

В Украине массовые мероприятия будут возобновляться на последних этапах выхода из карантина и после стабилизации эпидемической ситуации.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко во время онлайн-брифинга.

Читайте такжеСтепанов: закрытие метро помогло сдержать вспышку COVID-19 в Украине

Он отметил, что массовые мероприятия будут открываться одними из последних. «Массовые мероприятия - это массовое скопление населения, и есть самый большой риск передачи инфекционной болезни, которая передается капельным путем. Поэтому массовые мероприятия мы будем предлагать открывать на последних этапах выхода из карантина и после стабилизации эпидемической ситуации», - заявил Ляшко.

«Будет ли это сделано отдельно? История покажет», - добавил он.

Как сообщал УНИАН, в Украине по состоянию на утро 18 мая зарегистрировано 18 тыс. 616 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 535 летальных, 5 тыс. 276 пациентов выздоровел. За сутки зафиксировано 325 новых случаев.

Читайте также: