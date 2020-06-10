После 22 июня карантин будет продлен - глава медкомиссии Киева

Об отказе от карантина можно говорить при ежедневном уменьшении количества активно больных.

Председатель медицинской комиссии Киева, депутат Киевского городского совета от ВО "Свобода" Олег Гелевей считает, что после 22 июня карантин в Украине будет продлен.

Об этом он сказал во время пресс-конференции в УНИАН.

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Отвечая на вопрос о том, будет ли, по его мнению, после 22 июня продлен карантин, и возможны ли дальнейшие его смягчения в Киеве, Гелевей отметил: "Однозначно, 22 июня карантин будет продлен. Потому что, вы же видите, что у нас все же идет медленный рост. Об отказе от карантина мы сможем сказать, когда у нас будет ежедневное конкретное уменьшение количества активно больных. На сегодняшний день такого нет".

На вопрос, планируется ли в Киеве установление дезинфицирующих тоннелей в местах массового скопления людей, метрополитене и больницах, Гелевей отметил, что не видит в этом особой необходимости, ведь "основной метод заражения - через слизистые оболочки". "Поэтому нужно, чтобы стояли средства для постоянной очистки наших рук, чтобы их можно было дезинфицировать ... Этого вполне достаточно", - добавил председатель медицинской комиссии Киева.

Как сообщал УНИАН, 20 мая Кабинет министров принял решение о введении в Украине адаптивного карантина с 22 мая по 22 июня с учетом эпидситуации в регионах.

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