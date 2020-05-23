К ослаблению карантина не готовы девять областей - Минздрав

Согласно показателям эпидемической ситуации, не могут смягчить ограничительные меры Волынская, Днепропетровская, Донецкая, Закарпатская, Киевская, Луганская, Львовская, Ривненская и Черновицкая области.

К ослаблению карантина не готовы 9 областей Украины.

Соответствующие показатели размещены на сайте Министерства здравоохранения.

Согласно показателям эпидемической ситуации в регионах, а именно - инцидентности, загруженности коек и количества тестов на коронавирус, ко второму этапу ослабления карантина готовы Винницкая, Житомирская, Запорожская, Ивано-Франковская, Кировоградская, Николаевская, Одесская, Полтавская, Сумская, Тернопольская, Харьковская, Херсонская, Хмельницкая, Черкасская и Черниговская области, а также Киев.

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В то же время, как следует из обнародованных Минздравом показателей, к ослаблению карантина пока не готовы Волынская, Днепропетровская, Донецкая, Закарпатская, Киевская, Луганская, Львовская, Ривненская и Черновицкая области.

Как сообщал УНИАН, 20 мая Кабинет министров принял решение о введении в Украине адаптивного карантина с 22 мая по 22 июня, учитывая эпидситуацию в регионах.

Ослабление противоэпидемических мер применяется и прекращается на территории региона на основании решения региональной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, которое принимается с учетом оценки эпидситуации и наличия в регионе признаков для ослабления противоэпидемических мер, определенных постановлением правительства. Решение об ослаблении противоэпидемических мер пересматривается не реже одного раза в семь дней с учетом результатов оценки текущей эпидемической ситуации в регионе.

Ослабление противоэпидемических мер осуществляется на территории регионов, которые одновременно отвечают следующим признакам: общее количество новых случаев COVID-19 за последние семь дней на 100 тыс. населения составляет менее 12 человек на 100 тыс. населения; загруженность коек в учреждениях здравоохранения, определенных для госпитализации пациентов с подтвержденным случаем COVID-19, составляет менее 50%; среднее количество тестирований методом ПЦР и иммуноферментного анализа составляет более 12 на 100 тыс. населения в течение последних семи дней.

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