Нет уверенности, что карантин выходного дня однозначно даст положительный результат, отмечает нардеп.

Украина и ее экономика еще одного большого локдауна не переживет.

Об этом сказал глава Комитета ВР по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий в эфире ток-шоу "Право на власть", передает ТСН.

По его словам, карантин выходного дня не разорвет цепь коронавируса, однако может уменьшить количество больных.

"Мы еще одного крупного локдауна не переживем. Цель карантина выходного дня - не разорвать цепь. Разорвать полную цепь может только полный локдаун. Но карантин выходного дня может уменьшить количество больных. Немного, но некоторый процент, что позволит перезагрузиться кроватям и всему остальному. Если у нас уменьшится количество госпитализированных, то это даст возможность хоть как-то кроватям побыть на простое, хотя бы 5-10 часов. Потому что сегодня кровати эксплуатируются 24 часа в сутки каждый день", - сказал Радуцкий.

Он отметил, что сейчас самой большой проблемой является количество коек и медицинский персонал.

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"У нас самая большая беда - это врачи и медицинский персонал. Его на каком-то этапе даже при наличии коек может просто не хватать, потому что врачи тоже болеют, они тоже люди. У меня нет уверенности, что карантин выходного дня однозначно даст положительный результат. Поэтому он и введен только на две недели, чтобы посмотреть результаты", - добавил Радуцкий.

Коронавирус в Украине: новости

В Украине за сутки 12 ноября подтвердили 11 057 новых случаев коронавируса. С начала пандемии заразились уже более 500 тысяч человек. Днем ранее, 11 ноября, Минздрав отчитался о 10 611 новых случаях.

Ранее Степанов сообщил, что период высокой заболеваемости COVID-19 в Украине продлится до апреля. При этом он добавил, что для медицинской системы нужен локдаун минимум на три недели.

Правительство Украины отменило карантинные зоны в стране, а также ввело карантин выходного дня. Подробнее о новых ограничениях читайте здесь .

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Автор: Александр Топчий