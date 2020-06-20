"Уже нагулялись": у Зеленского ответили, введут ли снова жесткий карантин по всей стране

У Зеленского был жесткий разговор с правоохранительными органами по контролю за соблюдением правил карантина.

Заместитель руководителя ОП Кирилл Тимошенко пояснил, что Банковая не хочет возвращать предыдущие карантинные ограничения, но это придется сделать в случае ухудшения эпидемической ситуации в стране и пренебрежением гражданами правил пребывания на улицах и общественных местах.

Об этом он сообщил в эфире Украина 24.

Читайте также"Мы будем действовать жестче": Шмыгаль анонсировал усиление контроля за соблюдением карантина

«Нам в Киеве кажется, что там где-то какая-то область закроется, а здесь ничего не будет. Но там тоже люди, и мы не хотим сейчас вводить более жесткие условия для карантина во многих областях, во всех областях... Именно поэтому мы сейчас максимально призываем: хватит уже гулять, нагулялись. Все видят ситуацию. Поэтому надо вернуться к той ситуации, которая у нас была: все в масках, дезинфицируем руки, социальная дистанция», – заявил он.

При этом он отметил, что у президента Владимира Зеленского был жесткий разговор с правоохранительными органами по контролю за соблюдением правил карантина.

Как сообщал УНИАН, на сайте Кабинета министров Украины опубликовали обновленные правила адаптивного карантина.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram