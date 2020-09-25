Образовательные учреждения в Украине могут самостоятельно формировать график учебного процесса, в том числе принимать решение о каникулах.
Об этом заявил и. о. министра образования и науки Сергей Шкарлет во время визита в Кривой Рог, пишет УП.
"В компетенции учебных заведений есть так называемая способность формировать график образовательного процесса", - сказал министр.
Он уточнил, это будет зависеть от того, в какой "карантинной" зоне будет находиться учебное заведение.
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"Руководитель учреждения по согласованию с городским управлением и учредителем может согласовать график образовательного процесса, где могут быть каникулы, различные формы организации, изменения на смешанное обучение", – рассказал глава МОН.
В Минобразования добавили, что руководитель учреждения общего среднего образования имеет право определять режим работы заведения в рамках смешанных форм обучения.
Новый учебный год в Украине: что известно
- Ученики, которые целыми классами попали на двухнедельную самоизоляцию или стали контактными лицами, могут вернуться за парты только при наличии отрицательного теста на коронавирус.
- За первые недели обучения по всей стране заболели 800 школьников, поэтому на самоизоляцию отправили почти тысяча учителей и более тысячи классов.
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