Руководители заведений могут сами определять режим обучения.

Образовательные учреждения в Украине могут самостоятельно формировать график учебного процесса, в том числе принимать решение о каникулах.

Об этом заявил и. о. министра образования и науки Сергей Шкарлет во время визита в Кривой Рог, пишет УП.

"В компетенции учебных заведений есть так называемая способность формировать график образовательного процесса", - сказал министр.

Он уточнил, это будет зависеть от того, в какой "карантинной" зоне будет находиться учебное заведение.

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"Руководитель учреждения по согласованию с городским управлением и учредителем может согласовать график образовательного процесса, где могут быть каникулы, различные формы организации, изменения на смешанное обучение", – рассказал глава МОН.

В Минобразования добавили, что руководитель учреждения общего среднего образования имеет право определять режим работы заведения в рамках смешанных форм обучения.

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Ученики, которые целыми классами попали на двухнедельную самоизоляцию или стали контактными лицами, могут вернуться за парты только при наличии отрицательного теста на коронавирус.

За первые недели обучения по всей стране заболели 800 школьников, поэтому на самоизоляцию отправили почти тысяча учителей и более тысячи классов.

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Автор: Юрий Годован