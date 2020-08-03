Тернополь отказался выполнять требования "красной" зоны карантина: журналисты рассказали, как живет город

Мэр заявил, что постановление правительства о введении "красной" зоны в Тернополе выполняться не будет.

Тернополь оказался в "красной" зоне карантина. В городе должны ввести жесткие ограничения: запретить работу общественного транспорта, закрыть заведения, рестораны и торговые центры. В Тернополе не поняли, почему попали в красную зону с жесткими карантинными условиями и запротестовали.

Читайте такжеГеращенко пригрозил мэрам городов из "красной" зоны, отказавшимся усиливать карантин

Как говорится в сюжете ТСН.Ранок, в Тернополе сегодня обычное утро, люди спешат на работу, общественный транспорт работает в обычном режиме, вскоре откроются детсады, бары и магазины. В спальном районе непрерывно курсируют маршрутки. Все потому, что накануне городской голова обратился к горожанам с обещанием, что Тернополь будет жить в привычном карантинном режиме и все будет работать, потому что он считает, что решение государственной комиссии не обоснованное и не законное.

"Решение государственной комиссии по чрезвычайным ситуациям и постановление правительства о введении Тернополя в красную зону карантина является нелогичным, незаконным, необоснованным, поэтому в Тернополе выполняться не будет", – заявил Сергей Надал.

За прошедшую неделю в городе наблюдался даже спад количества больных. Наполненность больниц с больными коронавирусом достигала лишь 46%, а это вдвое меньше показателя для красной зоны. Поэтому уже через час соберутся депутаты Тернопольского городского совета на внеочередную сессию. Они хотят выступить против занесения города в красную карантинную зону и даже признать такое решение не законным.

К слову, сегодня, 3 августа, в Тернополе не будут останавливаться поезда из Одессы, Херсона и Киева. Это еще одно ограничение красной зоны, на которое уже ни городской голова, ни местные депутаты повлиять не могут.

Как сообщал УНИАН, сегодня в Украине вступили в силу новые правила зонального карантина.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram