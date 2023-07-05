В случае, если оккупанты все же решатся на подрыв ЗАЭС, прежде всего и больше всего пострадают города Энергодар и Никополь.

В Украине не утихают разговоры вокруг вероятного теракта на Запорожской АЭС. Профессор Института радиоактивности окружающей среды Фукусимского университета Марк Железняк рассказал, какой сценарий станет наиболее опасным для ЗАЭС.

В интервью "Обозревателю" Железняк рассказал, что для Запорожской АЭС самый опасный фукусимский сценарий: при таком развитии событий все блоки будут обесточены. Как следствие - они после нагревания все взорвутся, но не одним разом, а постепенно.

Он раскритиковал заявления о том, что зона заражения в случае взрыва на ЗАЭС может быть в 10 раз больше, чем Чернобыльская. Профессор подчеркнул, что эта зона не будет больше, но загрязнение в ней будет выше.

Железняк утверждает, что зона заражения составит примерно 30 км. По его словам, если Россия все же подорвет ЗАЭС, больше всего пострадают расположенные в 10-километровой зоне города Энергодар и Никополь. Что касается остальных территорий, то их загрязнение будет зависеть от направления ветра и наличия осадков.

Угроза взрыва на Запорожской АЭС

Ранее Зеленский и глава украинской разведки Буданов предупредили, что ситуация на ЗАЭС очень серьезная, ведь оккупанты заминировали ее, поэтому могут взорвать.

5 июля Генштаб ВСУ сообщил, что на внешней кровле третьего и четвертого энергоблоков ЗАЭС в тот день были размещены посторонние предметы, похожи на взрывные устройства.

В Минздраве объяснили, что делать в случае радиационной аварии из-за подрыва оккупантами Запорожской АЭС.

В России традиционно в тот же день, 5 июля, начали разгонять информацию о том, что это якобы Украина готовит провокацию на ЗАЭС.

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