Опрос украинцев проводился 15-17 ноября 2020 года.

60% украинцев не удовлетворены деятельностью президента Украины Владимира Зеленского в борьбе с эпидемией коронавируса. В то же время 35% - довольны.

Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного Социологической группой "Рейтинг" 15-17 ноября 2020 года.

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Деятельностью председателя Верховной Рады Дмитрия Разумкова удовлетворены 33%, не удовлетворены – 48%, затруднились оценить – 18%. Работой премьер-министра Дениса Шмыгаля довольны 23%, не довольны – 60%, затруднились оценить – 18%.

Больше всего среди органов центральной власти опрошенные не довольны работой Кабинета министров (67%) и Верховной рады (72%). Деятельностью министра здравоохранения Максима Степанова довольны 32%, 55% – не удовлетворены, деятельностью полиции удовлетворены 36%, 51% – не удовлетворены.

Как проводилось социологическое исследование

Опрос проводился среди совершеннолетнего населения Украины во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Выборочная совокупность: 3000 респондентов. Метод опроса CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing - телефонные интервью с использованием компьютера). На основе случайной выборки телефонных номеров. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 1,8%

Карантин выходного дня в Украине

11 ноября Кабмин принял решение о введение карантина выходного дня с 14 ноября.

Правительство отказалось от адаптивного карантина и установил общегосударственный карантин с ограничениями, которые действовали в предыдущем варианте карантин на территориях с оранжевым уровнем епіднебезпеки, для всех территорий.

17 ноября Рада провалила голосование за рекомендацию Кабмина отменить карантин выходного дня.

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Автор: Андрей Василюк