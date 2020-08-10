Как подготовить ребенка к школе: практические советы родителям

Обучение в школе в 2020-2021 году точно будет проходить по-новому. В условиях пандемии коронавируса адаптация к новому режиму, правилам, школьным заботам требует немало сил и креативности родителей. Разберемся, как сделать так, чтобы этот период прошел максимально гладко.

Лето неумолимо приближается к финишу. Совсем скоро пора отпусков и каникул закончится. Но для взрослых сентябрь не всегда означает начало работы, а вот для детей 1 сентября — это праздник, что уж говорить о малышах, которые вообще впервые идет в школу.

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Будущий учебный год, как и конец предыдущего, будет необычным и уж точно не простым: пандемия коронавируса диктует свои правила.

УНИАН собрал самую актуальную информацию о том, как подготовить ребенка к школе, чтобы избежать психологических проблем и соблюсти все противоэпидемиологические правила.

Школьный бюджет ученика в Украине

Важная составляющая школьного бюджета – тетради, дневники и другие канцтовары. Давайте для начала разберемся, как разумно подойти к укомплектованию школьного рюкзака и что понадобится школьнику.

Во-первых, для начала уточните у классного руководителя и другим учителей, какие принадлежности понадобятся вашему ребенку во время учебного процесса. Узнайте, какие альбомы, контурные карты, материалы для творчества вам нужно закупить. Уточните, можно ли ученику пользоваться какими-либо ручками, кроме стандартной синей (или фиолетовой), какие тетрадей ему потребуются по разным предметам (в клеточку, линию, косую линию), нет ли в школе каких-либо ограничений, касающихся канцелярии.

Во-вторых, если ваш ребенок ходит в школу не первый год, перед покупкой новых принадлежностей проверьте запас старой канцелярии в доме: тетрадей, ручек, альбомов. Осмотрите рюкзак и сумку для обуви, старый пенал, ланчбокс. Если их состояние вас удовлетворит, можете не покупать подобные товары для нового учебного года. Это позволит существенно сэкономить.

В-третьих, не надо оставлять все на последний день. "Финальных скидок", как в случае с одеждой, на канцтовары не бывает, а вот очереди в магазинах перед первым сентября могут испортить вам настроение.

Если вы действительно хотите сэкономить, составьте список всего необходимого и скооперируйтесь с друзьями и родителями одноклассников, часто магазины продают канцелярию оптом со скидками.

А в условиях коронавируса и карантинных ограничений вообще лучше воспользоваться услугами онлан-магазинов - и ехать никуда не нужно, и для здоровья безопаснее.

В-четвертых, не выбирайте очень яркие, заметные и впечатляющие на первый взгляд канцтовары. Ручка в виде волшебной палочки или резинка в виде яркой ягоды будут отвлекать от учебного процесса. К тому же, они могут оказаться не особо функциональными и неудобными.

Яркие тетради и дневники с любимыми героями тоже могут оказаться не лучшим вариантом. Конечно, стоит поинтересоваться мнением и пожеланиями ребенка, однако во всем лучше придерживаться золотой середины.

Ну и в-пятых, учтите, что в 2020-2021 учебном году COVID-19 диктует свои условия. Поэтому кроме канцтоваров, портфеля и удобной одежды, вам понадобятся защитные маски и дезинфекторы.

Как разнообразить учебный процесс ребенка

Обучение ребенка проходит не только в школе, но и проходит дома (в этом вы уже успели убедиться во время дистанционного обучения в период строгого карантина весной 2020 года), во время подготовки домашних заданий и самостоятельной работы. Дабы сделать этот процесс разнообразнее и проще, стоит позаботиться о технике для ученика.

Компьютер нужен не только в офисе – для школьника он станет незаменимым инструментом в познании мира. Учитывая тенденции и стремительное развитие технологий – это просто необходимый инструмент для обучения и к правильной работе с компьютером ребенка необходимо приучать со школы. Это касается также базовых понятий об информационной гигиене, медиаграмотности и поиску информации в интернете.

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Для младших классов вполне подойдет планшет. Ну а в случае перехода на дистанционное обучение, без гаджетов вам ну никак не обойтись. Так что об их наличии лучше позаботиться заранее.

В учебном процессе не лишними будут и принтер или сканер, а лучше, чтобы это было многофункциональное устройство "все в одном". Рефераты уже давно не пишут от руки, кроме того, любую важную информацию школьник сможет распечатать и использовать для подготовки к занятиям.

Как выбрать рюкзак для школы

Школьный рюкзак, или портфель сопровождает каждого ученика с первого класса. В юном возрасте, пока позвоночник не полностью сформировался, важно сохранить здоровье спины, чтобы не иметь проблем в старшем возрасте. Врачи-ортопеды рекомендуют при выборе рюкзака обратить внимание на несколько важных деталей:

Рюкзак должен быть предназначен для ношения на двух плечах одновременно. Надо сразу объяснить ребенку, почему носить рюкзак на одном плече вредно.

Легкость – важная характеристика. Содержимое рюкзака и так будет тяжелым, поэтому вес портфеля не должен превышать 800 граммов.

"Дышащая" спинка из сетки не даст ребенку вспотеть, а значит, снизит риск простуды, кроме того ребенку будет значительно комфортнее.

Уплотненные лямки обязательно должны регулироваться. Ведь ребенок растет, к тому же лямки нужно будет регулировать под сезонную одежду.

Ортопедический рюкзак есть смысл покупать, если у ребенка уже есть проблемы со спиной. Спинка такого рюкзака "направляет" спину, позволяя скорректировать осанку.

Наличие нескольких отделений и карманов позволит правильно распределять нагрузку.

Не забывайте о наличии светоотражающих элементов на рюкзаке, это обеспечивает дополнительную безопасность на дороге.

В общем вес полного рюкзака не должен превышать 10% от массы тела для младших школьников, и 15% для учащихся средней школы. Рюкзак, вес которого составляет 20% веса ребенка, может вызывать крайне негативное влияние на спину, уверяют специалисты.

Как подготовиться к школьному режиму

Эксперты рекомендуют, за 5-7 дня до школы стоит начать выравнивать режим дня. Все для того, чтобы изменение режима дня не было слишком резким для школьника после летних каникул.

Приучайте ребенка к школьной дисциплине: подъем в 7 утра, быстрое умывание, личная гигиена, завтрак и другие задачи. Первые несколько дней помогайте ребенку складывать рюкзак – это лучше делать с вечера – дайте ребенку несколько полезных советов и спросите его, как именно он хочет это сделать. Тогда начало обучения не станет для ребенка стрессом.

Обучение в школе в условиях коронавируса

Поговорим отдельно об особенностях учебного процесса во время карантина из-за коронавируса. Ведь во время пандемии нужно готовиться еще тщательней — не столько канцелярией, сколько психологически.

С введением карантина еще весной 2020 изменения затронули все сферы жизни человека. Это касается и школьников. Еще 30 июля Минздрав утвердил список рекомендаций для открытия учебных заведений с 1 сентября в условиях карантина.

Самих школьников нужно подготовить к новым правилам поведения. Как показал опыт, родители неохотно вовлекаются в этот процесс. Поэтому по большей части нужно донести детям, чем опасен коронавирус.

Следовательно, стоит обратить внимание на новые правила посещения школ, которые будут действовать на всей территории Украины с 1 сентября 2020 года:

Посещать школу можно только в масках, так же как и перемещаться по коридорам, но на занятиях разрешается сидеть без них. По возможности, уроки могут быть проведены на свежем воздухе.

Температурный скрининг для учащихся не будет обязательным. А вот работники учебных заведений будут измерять температуру ежедневно. Если она выше, чем 37,2 – заходить нельзя.

Перерывы и занятия в разных классах могут проходить в разное время. Также школам рекомендовали ограничить проведение массовых мероприятий в помещениях.

Меры безопасности в школах:

места для обработки рук антисептиками на входе во все помещения;

сбор использованных масок в специальные контейнеры;

наличие жидкого мыла, бумажных полотенец или электросушилки для рук в туалетах;

обеспечение бесконтактными термометрами, дезинфекторами, средствами индивидуальной защиты в медпунктах;

разметка на полу для соблюдения дистанции;

10 минутные проветривания помещений после каждого занятия;

проведение дезинфекции поверхностей (дверных ручек, столов, мест для сидения, перил и т.п) в конце рабочего дня.

Несмотря на все испытания, которые ждут и родителей, и детей в новом учебном году 2020-2021, постарайтесь донести ребенку главное - это ценность и необходимость знаний и всего того нового и интересного, что они смогут узнать в стенах школы. Новые и старые друзья, любимые учителя и много полезного и неведанного ранее - вот главное, к чему нужно быть готовым перед 1 сентября.

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