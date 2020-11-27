Такое решение принял городской штаб по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации.

Новогодние празднования в детсадах и школах столицы пройдут без присутствия родителей и гостей.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Киевский городской голова Виталий Кличко сказал во время онлайн-брифинга, ссылаясь на решение городского штаба по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации.

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По словам мэра, хотя в городе растет количество закрытых на карантин учебных заведений, но ситуация с заболеваемостью COVID-19 в детсадах и школах пока контролируемая.

«Мы все понимаем, что эпидемиологическая ситуация - сложная. И вместе мы должны делать все, чтобы предотвратить стремительное распространение вируса. Поэтому новогодне-рождественские праздники в заведениях дошкольного образования и в школах столицы будут проходить без родителей и приглашенных гостей. Такое решение сегодня на заседании принял городской штаб по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, проанализировав требования постановления правительства и постановления главного государственного санитарного врача Украины», - сказал Кличко.

Он отметил, что решение позволит минимизировать риски инфицирования.

«Ведь часто дети болеют бессимптомно, но передают вирус тем, кто с ними контактирует и находится рядом. Я надеюсь на понимание родителей и на четкое выполнение решения руководителями школ и садов. Праздники в учебных заведениях будут. Но только для детей», - подчеркнул Кличко.

Также он сообщил, что на сегодняшний день в столице на карантине находятся 6 школ полностью, на дистанционное обучение переведены 1082 класса еще в 277 школах. В целом больных COVID-19 школьников в Киеве - 1358. Также болеют более 960 педагогов.

Не работают 205 групп в 154 детских садах, еще 8 детсадов полностью закрыты на карантин. Наполненность детей в садах сегодня - более 51%.

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Автор: Инна Андалицкая