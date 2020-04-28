В Минздраве предупреждают: летняя погода, алкоголь и горячая ванна риск заболеть COVID-19 не снизят

Одним из наиболее эффективных способов защититься и предотвратить распространение инфекции специалисты называют физическое дистанцирование и ежедневную гигиену.

В Центре общественного здоровья Министерства здравоохранения Украины предостерегают, что летняя погода, алкоголь и горячая ванна риск заболеть COVID-19 не снизят.

Об этом сообщается на странице ЦОЗ Минздрава в Facebook.

"Вирус передается от человека к человеку капельным и контактным путями. То есть, через мелкие частицы, которые выделяются из носа или рта больного COVID-19 во время кашля или чихания. Эти капли распространяются на расстояние около метра от больного и могут попадать на слизистые оболочки глаз, носа и рта другого человека, который находится рядом", - говорится в сообщении.

Также капли, содержащие вирус, загрязняют предметы и поверхности. Другие люди могут заразиться через прикосновение к таким предметам или поверхностям, а затем - к глазам, носу или рту.

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"Вирус не передается воздушным путем. Это означает, что он не способен переноситься потоками воздуха на большие расстояния от больного человека", - отметили в ЦОЗ.

В то же время, вирус может перемещаться на расстояние более метра в частицах аэрозоля, но такой аэрозоль образуется только при выполнении специфических медицинских процедур. К примеру, интубации трахеи.

"Сейчас нет иммунитета, вакцин и лекарств против новой коронавирусной инфекции", - напомнили в ЦОЗ. Так, один из самых эффективных способов защититься и предотвратить распространение инфекции - физическое дистанцирование и ежедневная гигиена. А именно бесконтактное приветствие; гигиена рук; соблюдение респираторной гигиены и этикета кашля; дистанция не менее полутора метров от других людей в публичных местах; самоизоляция в случае появления респираторных симптомов.

Да, нужно "изолироваться от тех, с кем проживаете, настолько, насколько это возможно". Особенно, если среди них есть люди пожилого возраста.

"Правда ли, что в летний период риск заболеть COVID-19 меньше? Температура воздуха выше 25 °С и солнечные лучи уменьшают активность вируса? Заболеть COVID-19 можно независимо от того, насколько теплая и солнечная погода. В странах с жарким климатом также наблюдается распространение заболевания", - отметили в ЦОЗ Минздрава.

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Относительно того, что употребление алкоголя снижает риск заболевания COVID-19, они заметили: "Нет. Частое и чрезмерное употребление алкоголя повышает риск возникновения различных нарушений в организме. А в случае заражения, это может дополнительно осложнить течение заболевания COVID-19".

Кроме того, относительно того, что горячая ванна может защитить от заражения COVID-19 в ЦОЗ объяснили: "Нет. Нормальная температура тела держится в пределах 36,5-37,0 °С независимо от температуры воды в ванне или в душе. Слишком горячая ванна может навредить здоровью и привести к ожогам кожи".

Медики также отметили, что для уборки в домашних условиях достаточно использовать бытовые моюще-дезинфицирующие средства. Также эффективны перекись водорода (следует использовать с большой осторожностью, поскольку она может повреждать большинство материалов, из которых произведены мебель и другие предметы интерьера) и спиртосодержащие растворы с концентрацией спирта 60-80%.

Чтобы определить, с чего нужно начинать дезинфекцию, вернувшись домой с улицы, необходимо понимать, что представляет угрозу.

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"Частицы вируса не могут перемещаться в воздухе и оседать на каких-либо поверхностях. Находясь вне организма человека, вирус теряет свою способность вызывать заболевание. Согласно научным данным, вирус 2019-nCoV на наружных поверхностях остается опасным для человека в течение 3-4 часов. Человек может заразиться в результате прикосновения к таким предметам или поверхностям, а затем - к глазам, носу или рту. Таким образом, чтобы предотвратить инфицирование, лучше не трогать лицо грязными руками, а после возвращения домой тщательно мыть руки", - пояснили в ЦОЗ.

Так, если есть подозрение, что какой-то предмет или поверхность могут быть загрязненными и содержать вирус, их необходимо помыть обычным бытовым моющим средством или обработать дезинфектором с содержанием спирта не менее 60%.

Как сообщал УНИАН, ранее премьер Денис Шмигаль назвал три сценария жизни в условиях пандемии коронавируса.

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