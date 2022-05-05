Уехать из Одессы можно на личном транспорте, а также на поезде.

Одесса - один из самых пострадавших городов от полномасштабного вторжения России. Жители города ежедневно пытаются уехать из Одессы в более безопасные города или заграницу. Для беженцев курсируют бесплатные эвакуационные поезда.

Приоритет в посадке имеют беременные женщины, дети, пожилые люди. Желающих уехать очень много, поэтому на вокзале можно простоять несколько часов. Поезда могут отклоняться от расписания - внимательно следите за табло. Также по мере загрузки могут назначаться дополнительные рейсы.

Эвакуационные поезда из Одессы 5 мая

15:00 26/25 Одесса-Главная – Рахов

17:14 92/91 Одесса-Главная – Лозовая

18:22 35/36 Одесса-Главная – Пшемысль

18:22 38/37 Одесса-Главная – Ужгород

21:31 12/11 Одесса-Главная – Львов

22:03 105/106 Одесса-Главная – Киев-Пасс

22:25 8/7 Кропивницкий – Харьков-Пасс

23:28 117/118 Одесса-Главная – Измаил

15:00 26/25 Одесса-Главная – Рахов

17:14 92/91 Одесса-Главная – Лозовая

18:22 35/36 Одесса-Главная – Пшемысль

18:22 38/37 Одесса-Главная – Ужгород

21:31 12/11 Одесса-Главная – Львов

22:03 105/106 Одесса-Главная – Киев-Пасс

22:25 8/7 Кропивницкий – Харьков-Пасс

23:28 117/118 Одесса-Главная – Измаил

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