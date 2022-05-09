Эвакуация из Харькова: как уехать из города 9 мая

В Харькове курсируют эвакуационные поезда, но очереди очень большие.

24 февраля началась масштабная российско-украинская война. Войска РФ обстреливают мирные города и уничтожают их ракетами. Одним из самых пострадавших городов является Харьков. 9 мая из Харькова курсируют бесплатные эвакуационные поезда. Очереди на поезда довольно большие. Эвакуационные поезда из Харькова 9 мая 13:55 46/45 Лозовая – Ужгород 15:06 17/18 Львов - Знаменка 18:53 2/1 Харьков-Пас – Ивано-Франковск 19:27 795/796 Харьков-Пас – Днепр 21:16 164/163 Харьков-Пасс – Киев-Пасс 21:43 7/8 Кропивницкий – Одесса-Главная Вас также могут заинтересовать новости: Как уехать из Киева 9 мая: расписание поездов "Укрзализныця" назначила дополнительные поезда во Львов из Харькова, Киева и Днепра

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