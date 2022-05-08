Новости Харькова / фото Pravda Gerashchenko в Telegram

24 февраля началась масштабная российско-украинская война. Войска РФ обстреливают мирные города и уничтожают их ракетами. Одним из самых пострадавших городов является Харьков. 8 мая из Харькова курсируют бесплатные эвакуационные поезда. Очереди на поезда довольно большие.

Эвакуационные поезда из Харькова 8 мая

13:55 46/45 Лозовая – Ужгород

15:06 15/16 Львов – Им. Т.Шевченко

19:27 795/796 Харьков-Пас – Днепр

20:15 21/22 Харьков-Пасс – Трускавец

21:16 164/163 Харьков-Пасс – Киев-Пасс

21:43 8/7 Кропивницкий – Одесса-Главная

Вас также могут заинтересовать новости: