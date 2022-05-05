Новости Харькова / фото Pravda Gerashchenko в Telegram

24 февраля началась масштабная российско-украинская война. Войска РФ обстреливают мирные города и уничтожают их ракетами. Одним из самых пострадавших городов является Харьков. 5 мая из Харькова курсируют бесплатные эвакуационные поезда. Очереди на поезда довольно большие.

Эвакуационные поезда из Харькова 5 мая

13:55 46/45 Лозовая – Ужгород

15:06 17/18 Львов - Знаменка

18:53 2/1 Харьков-Пас – Ивано-Франковск

19:27 795/796 Харьков-Пас – Днепр

21:16 164/163 Харьков-Пасс – Киев-Пасс

21:43 8/7 Кропивницкий – Одесса-Главная

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