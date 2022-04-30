Новости Харькова / фото Pravda Gerashchenko в Telegram
24 февраля началась масштабная российско-украинская война. Войска РФ обстреливают мирные города и уничтожают их ракетами. Одним из самых пострадавших городов является Харьков. 30 апреля из Харькова курсируют бесплатные эвакуационные поезда. Очереди на поезда довольно большие.
Эвакуационные поезда из Харькова 30 апреля
08:30 753 Харьков-Пас – Львов
13:55 46/45 Лозовая – Ужгород
14:58 15/16 Харьков-Пасс – Ивано-Франковск
16:13 111/112 Харьков-Пас – Львов
19:27 795/796 Харьков-Пас – Днепр
20:15 21/22 Харьков-Пасс – Трускавец
21:16 164/163 Харьков-Пасс – Киев-Пасс
21:43 8/7 Кропивницкий – Одесса-Главная