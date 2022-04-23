24 февраля началась масштабная российско-украинская война. Войска РФ обстреливают мирные города и уничтожают их ракетами. Одним из самых пострадавших городов является Харьков. 23 апреля из Харькова курсируют бесплатные эвакуационные поезда. Очереди на поезда довольно большие.
Эвакуационные поезда из Харькова 23 апреля
08:30 753 Харьков-Пас – Львов
11:30 209/210 Харьков-Пасс – Ивано-Франковск
13:55 46/45 Лозовая – Ужгород
14:58 17/18 Полтава Южная – Им. Т.Шевченко
18:53 2/1 Харьков-Пас – Ивано-Франковск
19:27 795/796 Харьков-Пас – Днепр
21:26 138/137 Харьков-Пас – Хмельницкий
21:43 8/7 Кропивницкий – Одесса-Главная