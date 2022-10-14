Процесс восстановления электричества в городе только начался, а когда он закончится и электричество появится в каждом доме, как и газоснабжения, то тогда можно будет говорить, что Изюм готов к зиме.

В Изюме в этом сезоне невозможно восстановить централизованное теплоснабжение во все дома из-за большого количества разрушенных домов.

Об этом заявил заместитель городского головы Изюма Владимир Мацокин в эфире "Эспрессо".

"Нельзя сказать, что Изюм сегодня готов, поэтому мы предлагаем прежде всего уязвимым категориям населения, людям с инвалидностью и семьям с детьми, добровольную эвакуацию. Областная военная администрация над этим работает и процесс идет, подчеркиваю это добровольная эвакуация", - отметил он.

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По словам Мацокина, процесс восстановления электричества в городе только начался, а когда он закончится и электричество появится в каждом доме, как и газоснабжение, то тогда можно будет говорить, что Изюм готов к зиме.

"Но я хочу заметить, что теплоснабжение во все многоэтажные дома не будет, это будет такое точечное решение, потому что много домов разрушено и централизованного теплоснабжения во все дома от наших теплосетей в городе Изюме в этом сезоне не будет. Надо понимать, что на сегодня это не возможно сделать с учетом большой степени разрушения нашего города", - подытожил чиновник.

Освобождение Харьковщины

14 сентября президент Владимир Зеленский заявил, что Харьковская область почти полностью освобождена от российских военных.

Более пяти месяцев около 150 тыс. украинцев жили находились в оккупации.

В частности в Изюме в результате 5 месяцев боев и оккупации большинство домов разрушены настолько, что их невозможно подготовить к отопительному сезону. Там до сих пор нет связи, света и воды. Горожане нуждаются в пище и медикаментах.

На днях сообщалось, что в деоккупированном Изюме восстанавливают оказание медицинских услуг.